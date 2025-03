Nuovi campioni juniores di raffa, trionfi per Canti e Santolini

La Federazione Sammarinese Bocce ha recentemente portato a termine i campionati sammarinesi juniores di raffa, culminando con la proclamazione dei nuovi campioni. Dopo emozionanti fasi eliminatorie, Giacomo Canti ha dimostrato il suo talento superando Kevin Delvecchio in finale, aggiudicandosi il titolo di campione nella categoria Under 12. Al terzo posto, ex aequo, si sono classificati Luca Gasperoni e Gabriel Crescentini. Nella categoria Under 15, Valentino Santolini si è distinto come il nuovo campione sammarinese, avendo prevalso su Chiara Gianessi in un decisivo incontro finale, dove quest’ultima si è classificata seconda. In ambito femminile, Giulia Santolini ha raggiunto il vertice della classifica, conquistando il titolo di campionessa del Titano grazie al suo eccellente punteggio.