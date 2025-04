L’amministrazione comunale ricorda che c’è tempo fino a lunedì 12 maggio per prendere visione, ottenere informazioni specifiche e formulare osservazioni relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la realizzazione del nuovo centro servizi polivalente per la pesca e l’acquacoltura a Rimini.

L’avvio del procedimento unico per l’approvazione finale del progetto di fattibilità tecnico-economica che ha preso il via lo scorso 12 marzo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna, consente infatti le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto e l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione dell’opera, la localizzazione dell’opera pubblica nonché la variante alla strumentazione urbanistica (variante cartografica e normativa al RUE e al PSC).

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune, sia presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini (via Rosaspina n. 21, II piano) fino alla scadenza del 12 maggio 2025.

Tutte le informazioni e gli elaborati sono consultabili anche nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, alla pagina:

https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-generali-e-varianti-procedimenti-unici/procedimenti-unici/elenco-procedimenti-unici-correnti

