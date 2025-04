Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un pezzo di un macchinario agricolo, una seminatrice, a Brembio (Lodi). L’incidente mortale sul lavoro si è verificato attorno alle 10 in un’azienda di via Cavour. Un altro ragazzo di 20 anni, non coinvolto direttamente nell’infortunio, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Codogno. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Ats.

AdnKronos