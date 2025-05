Nuovo Istituto Comprensivo Montescudo-Monte Colombo Sassofeltrio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – ha accettato la riorganizzazione delle scuole, proposta dai Comuni di Coriano, Montescudo Monte Colombo e Sassofeltrio. A partire dall’anno scolastico. 2025/2026 ci saranno sempre due Istituti Comprensivi, ma con territori differenti: i due corianesi sono unificati, ne viene costituito uno autonomo a Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio.

Il nuovo Istituto Comprensivo si aggiungerà all’offerta educativa dei nostri territori e sarà ubicato a Montescudo, in Via Eco n. 4 presso la Scuola “F. Rosaspina”.

Negli spazi ricavati con l’ampliamento e la messa in sicurezza sismica dell’edificio avrà sede anche la Direzione Didattica.

La nuova organizzazione rappresenta una risorsa fondamentale per il futuro formativo dei nostri giovani, garantirà lo svolgimento delle attività scolastiche in un ambiente innovativo e sicuro. Il nuovo Istituto è stato pensato, infatti, per rispondere adeguatamente alle sfide dell’educazione dei nostri giovani implementandolo con spazi didattici moderni e tecnologie all’avanguardia, per favorire un apprendimento stimolante e inclusivo.

La presenza di una Direzione Didattica nel nuovo Istituto Comprensivo territoriale, rappresenterà un punto di riferimento diretto per i genitori e gli studenti, e garantirà un’offerta formativa con standard qualitativi elevati. Inoltre l’ Amministrazione Comunale di Montescudo Monte Colombo sosterrà le spese per la creazione di nuovi laboratori informatici e formativi destinati ad attività sia scolastiche che extrascolastiche.

Anche per il prossimo anno il Comune di Montescudo-Monte Colombo organizzerà il trasporto scolastico al fine di garantire tutte le esigenze delle famiglie e degli studenti.

Per quanto riguarda il comune di Sassofeltrio, l’operatività delle scuole di Fratte non cambia, come successo nel 2022 col cambio di Regione, contando che il corpo docente continui il percorso già brillantemente svolto. Per le scuole medie i genitori potranno sempre scegliere dove mandare a scuola i propri figli, ma avranno la possibilità di valutare la nuova offerta formativa e gli investimenti effettuati sulla scuola di Montescudo.

Le Amministrazioni Comunali di Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio