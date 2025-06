Nuovo ospedale di Cesena, pronto il progetto definitivo. Giovedì 10 luglio la delibera sarà presentata al Consiglio comunale per l’approvazione

Si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria relativa all’approvazione del progetto definitivo relativo al nuovo ospedale di Cesena proposta dall’Azienda USL della Romagna. Il provvedimento sarà ora sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta di giovedì 10 luglio, dopo l’esame da parte delle commissioni consiliari competenti.

Il nuovo ospedale è un’opera pubblica di rilevanza strategica per il territorio cesenate e per l’intera area vasta romagnola, volta a potenziare l’offerta sanitaria e a superare le criticità strutturali e logistiche dell’attuale presidio ospedaliero ‘Maurizio Bufalini’. La sua realizzazione permetterà di potenziare e riorganizzare i servizi ospedalieri esistenti, migliorando le condizioni di cura per i pazienti e l’efficienza gestionale dell’organizzazione sanitaria. Sorgerà a Villachiaviche, su un’area di proprietà dell’Ausl della Romagna, e sarà un presidio ad alta intensità di cura e tecnologicamente avanzato.

Il progetto definitivo prevede infatti la costruzione di un complesso moderno e funzionale, articolato su più livelli, con una dotazione di 433 posti letto, servizi diagnostici e terapeutici avanzati, ampi spazi per la logistica e l’accoglienza, parcheggi pertinenziali (1303 posti auto previsti), aree verdi (oltre 50 mila metri quadrati) e significative opere infrastrutturali accessorie (viabilità, rotatorie, sottoservizi, illuminazione, mitigazioni acustiche e ambientali), delineando un intervento di significativa e indispensabile trasformazione urbana e territoriale.

L’opera è finanziata per un totale di circa 305,8 milioni di euro, di cui 156 milioni stanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 132,2 milioni da Inail, nell’ambito dei piani triennali di investimento immobiliare approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. A questi si aggiungono risorse aziendali pari a 17.600.000 euro.

“Il progetto del nuovo ospedale – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – è stato definito per fornire una risposta concreta e moderna ai bisogni sanitari del territorio, valorizzando le competenze del personale, favorendo il coinvolgimento della comunità e puntando al potenziamento di un sistema sanitario sempre più integrato, non solo a livello Romagnolo, e orientato al futuro. Il percorso che ci ha condotto a questa fase dell’iter è stato complesso e articolato, e ha richiesto un coinvolgimento diretto dei cittadini. Si tratta di un’opera che guarda ai prossimi cento anni e che si configura come un presidio strategico di fondamentale importanza per il territorio regionale. Sarà l’ospedale di Cesena ma anche il nuovo ospedale per la Romagna a Cesena”.

“Siamo di fronte – commenta il Direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori – a un ulteriore passo per arrivare quanto prima alla realizzazione del nuovo ospedale di Cesena. Andiamo avanti con determinazione e impegno. Lo sforzo che dobbiamo fare parte dalla consapevolezza che un ospedale ha un ciclo di vita di lunga durata e pertanto è fondamentale che sia un’opera flessibile e innovativa, capace di adattarsi con spazi e tecnologie alle esigenze future come la pandemia ci ha insegnato, una struttura che sia integrata con il contesto civile, a basso impatto ambientale, confortevole, accogliente e funzionale anche per la formazione”.

Le principali fasi dell’iter amministrativo

Il percorso verso la realizzazione del nuovo ospedale affonda le sue radici nel 2017, quando la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna ha inserito il progetto tra le priorità della riorganizzazione ospedaliera. La scelta è stata motivata dalle gravi criticità strutturali dell’attuale Ospedale Bufalini, situato in posizione collinare, con limitate possibilità di ampliamento, barriere architettoniche, difficoltà di collegamento tra i diversi corpi di fabbrica e insufficienza delle altezze interne per ospitare le moderne dotazioni impiantistiche. Già tra il 2016 e il 2017, l’Amministrazione comunale aveva avviato un percorso di partecipazione pubblica coinvolgendo direttamente i cittadini nella definizione delle linee guida e successivamente anche i primari e i direttori delle strutture sanitarie locali. Nel 2019 è stato sottoscritto un Accordo territoriale che ha definito gli obiettivi strategici del nuovo polo ospedaliero, individuandone la localizzazione, mentre nel 2021 la Regione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Nel 2022 è arrivato il parere favorevole del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e, nello stesso anno, è stata attivata la Conferenza dei Servizi con pubblicazione integrale del progetto sul sito del Comune. Dopo una temporanea interruzione del procedimento nel 2023, i lavori sono stati riattivati nel 2024 e il progetto è stato presentato pubblicamente per favorire la conoscenza e il confronto durante la fase delle osservazioni.

Nel corso del 2025 si è conclusa la Conferenza dei Servizi, alla quale hanno preso parte tutte le amministrazioni e gli enti competenti, integrando il progetto secondo le osservazioni ricevute e le prescrizioni tecniche emerse. Con la ratifica della determinazione finale da parte del Consiglio Comunale, si compirà un passaggio fondamentale verso la realizzazione dell’opera.

A seguito dell’approvazione definitiva, è prevista una nuova presentazione pubblica per illustrare alla cittadinanza il progetto così come approvato. Contestualmente, per l’attuale Ospedale Bufalini si prevede un processo di rifunzionalizzazione, che riconfigurerà la struttura con una vocazione più territoriale, mantenendola al servizio della comunità locale.

Tutto la documentazione è reperibile sul sito del Comune di Cesena: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/nuovo-ospedale-bufalini.

Comune di Cesena, 19 giugno 2025