Nuovo Piano Urbanistico Generale. Proseguono i lavori per l’adozione definitiva nel 2025. Spinelli “Sviluppo sostenibile, qualità urbana e competitività del territorio tra le sfide della Coriano dei prossimi decenni”

Coriano, 5 dicembre 2024 – Marciano spediti i lavori per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del comune di Coriano, lo strumento che andrà a definire la strategia di sviluppo urbano dei prossimi decenni secondo i principi di riduzione del consumo del suolo, rigenerazione del territorio urbanizzato e sostenibilità ambientale. Concluso a fine ottobre il percorso di consultazione preliminare previsto dalla L.R. n.24/2017, i prossimi passaggi sono chiari: adozione della proposta di piano con apposita delibera in Giunta e approdo, entro la seconda metà del 2025, in Consiglio Comunale. Questo è il contenuto della lettera indirizzata agli Ordini professionali della Provincia di Rimini (ingegneri, architetti, geologi, agronomi, geometri, periti industriali e agrari) e inviata ieri dagli uffici tecnici comunali all’Urbanistica.

Come spiega l’assessore all’Urbanistica, vicesindaco Domenica Spinelli “Stiamo procedendo senza sosta per arrivare dritti allo scopo. Delineare, grazie ad un intenso lavoro da parte degli uffici e dei progettisti incaricati, un piano urbanistico che risponda alle esigenze dei cittadini, delle imprese e dei professionisti mettendo al primo posto sviluppo sostenibile, qualità urbana, competitività del territorio e affrontando le sfide future legate al consumo del suolo e alla rigenerazione. Nei mesi scorsi abbiamo organizzato i primi incontri di ascolto e confronto, prettamente tecnici, per individuare le principali necessità dei settori maggiormente rappresentativi della società civile, dalle associazioni di categoria, al Terzo settore, a quello agrario e imprenditoriale. Parallelamente sono andate avanti le sedute di consultazione preliminare con i vari Enti preposti al fine di garantire il rispetto di ogni peculiarità del nostro territorio. Siamo molto soddisfatti di questi primi incontri che nei prossimi mesi estenderemo alla cittadinanza per favorire il più ampio dialogo e condivisione in vista di questa bella sfida per la città di Coriano”.

—

Ufficio Staff del Sindaco