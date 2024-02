Nuovo Questore della provincia di Rimini, Olimpia Abbate: dichiarazione del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad

“Un ‘benvenuta’ e un ringraziamento. Il primo al nuovo Questore della provincia di Rimini, Dottoressa Olimpia Abbate. Il secondo, per l’attività svolta in questo ultimo anno e mezzo, alla Dottoressa Rosanna Lavezzaro che lascia lo stesso ruolo per un altro e prestigioso incarico.

Sono sicuro che la collaborazione, la sinergia, il rapporto stretto di dialogo e confronto sui temi della sicurezza e dell’ordine pubblico, instaurate con il Questore Lavezzaro, saranno gli stessi che impronteranno il rapporto con la Dottoressa Abbate.

Come Comune di Rimini non faremo mai mancare la piena disponibilità a lavorare insieme per il bene e la tutela della comunità”.