Nuovo trenino su gomma per la zona mare nord di Riccione: collegamenti garantiti con centro città e Terme

A partire da venerdì 30 maggio sarà attivo un servizio di trasporto con trenino gommato per raggiungere gli alberghi e le attività della zona mare nord di Riccione, area interessata dalle limitazioni al traffico sul ponte di viale D’Annunzio. L’obiettivo è garantire anche un collegamento efficiente con il centro di Riccione e con la zona delle Terme, superando i disagi causati dall’interruzione parziale della linea 11.

Le restrizioni sul ponte, introdotte a seguito di verifiche tecniche che hanno evidenziato criticità strutturali, vietano il transito dei mezzi pesanti, inclusi autobus e camion.

Il servizio della Linea 11

La linea 11 del trasporto pubblico non è sospesa, ma ha subito una deviazione per continuare a collegare Riccione con Rimini, garantendo così la continuità del servizio. Gli autobus provenienti da nord vengono deviati su viale Angeloni, proseguono lungo i viali Aosta e Portofino, per poi rientrare su viale D’Annunzio attraversando i viali Emilia e Verdi in direzione sud. I mezzi provenienti da sud seguono invece il percorso inverso.

Il servizio del Metromare

È comunque possibile utilizzare anche il Metromare, che rimane attivo e rappresenta un’alternativa funzionale nella zona non raggiunta direttamente dalla linea 11. Le fermate di riferimento per i collegamenti sono Marano, D’Annunzio Nord e Alba.

Il servizio del trenino

A seguito di incontri con l’Associazione Albergatori di Riccione e con gli operatori della zona, è emersa l’esigenza di istituire una linea sostitutiva al trasporto pubblico locale per collegare le aree comprese tra piazzale Neruda e viale Verdi con la zona centrale di Riccione (capolinea in piazzale Curiel), ed è stato attivato un servizio con trenino gommato. Il collegamento sarà operativo ogni giorno: nelle ore mattutine il servizio raggiungerà la zona delle Terme con capolinea in piazzale Marinai d’Italia, attivo dalle 8:00 alle 13:00 con corse ogni ora; nelle fasce pomeridiana e serale, con corse a cadenza oraria tra le 15:00 e le 19:30, e ogni 40 minuti tra le 20:30 e le 24:00. Nel tratto tra piazzale Neruda e viale Verdi, il trenino utilizzerà le fermate della linea 11 attualmente sospese perché non utilizzabili da Start Romagna a causa della deviazione del percorso.

Il trenino gommato, già noto per il suo utilizzo turistico, rappresenta una soluzione agile e immediata per rispondere alle esigenze di mobilità locale, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione estiva. Con una capienza di circa 60 passeggeri e la possibilità di effettuare le manovre all’interno del parcheggio di piazzale Neruda, il mezzo potrà operare senza interferire con la viabilità ordinaria.

Per incentivare l’uso del servizio, è stata definita una tariffazione agevolata: nelle fasce mattutina e pomeridiana il biglietto avrà un costo di 1,50 euro, mentre nella fascia serale il costo sarà di 3,00 euro.

L’amministrazione comunale informa inoltre che, al termine della stagione estiva, è previsto l’avvio dei lavori di rifacimento completo del ponte sul Rio Marano, già inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici. Questo servizio temporaneo è stato pensato per garantire continuità e accessibilità al trasporto pubblico, rispondendo in modo concreto alle esigenze di residenti e turisti.

Comune di Riccione