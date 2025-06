Occhi internazionali su Bellaria Igea Marina: i giudici di Communities in bloom questa settimana in città

Accolti oggi in Comune; visita propedeutica alla fase finale del concorso, in programma in ottobre in Canada.

“ E’ per la Città di Bellaria Igea Marina un onore prendere parte all’edizione 2025 di Communities in bloom: la vetrina ideale in cui mettere in mostra quanto fatto dalla nostra comunità e dalla nostra Amministrazione in tutti i campi oggetto di valutazione. Operando scelte orientate da quella sensibilità verso la natura, quella sostenibilità e quello spirito di convivenza tra ambiente e azione dell’uomo, che anche di questo prestigioso concorso sono principi ispiratori.” Questo il caloroso benvenuto ed il ringraziamento che il Sindaco Filippo Giorgetti ha rivolto oggi ad Alain Cappelle e Anthony O’Neill, i due giudici internazionali del concorso Communities in Bloom, che si tratterranno a Bellaria Igea Marina sino al 26 giugno: un’importante visita propedeutica rispetto alle fasi finali della manifestazione in programma in Canada il prossimo ottobre, dove Bellaria Igea Marina rappresenterà l’Italia in un autorevole consesso mondiale rivolto a sostenibilità ambientale e qualità degli arredi urbani.

Giudici che dal canto loro – ricevuti nella Sala del Consiglio Comunale da una folta rappresentanza di autorità politiche, delle Forze dell’Ordine e del mondo associativo – hanno ringraziato per l’accoglienza ricevuta e il calore percepito in città sin dal proprio arrivo, auspicando per Bellaria Igea Marina un brillante percorso nel solco della positiva tradizione dei comuni italiani a Communities in bloom.

Come detto, gli ospiti saranno condotti in questi giorni dalle istituzioni cittadine lungo un profondo sopralluogo del territorio che ne orienterà la valutazione in sede concorsuale. “Intendiamo condurli in un’esperienza di Bellaria Igea Marina che mira ad andare oltre gli aspetti prettamente turistici”, le parole dell’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli, “alla scoperta dei punti di forza della città, dalle risorse naturali e la loro cura al tessuto produttivo, compreso il mondo privato impegnato nel settore agricolo, delle misure di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, passando attraverso le attività condotte in ambito educativo presso le scuole di Bellaria Igea Marina.” Nel programma riservato agli ospiti, spiccano tappe come quella che li porterà in escursione in barca, sotto costa, nelle acque antistanti alla città, oppure l’appuntamento organizzato per domani in collaborazione con il Comitato Borgata Vecchia, dove potranno respirare l’aria della tradizionale Borgata che Danza – manifestazione svoltasi a maggio – e saranno accolti da una nutrita rappresentanza del mondo associativo, che illustrerà loro le proprie attività a favore della comunità di Bellaria Igea Marina. Tra le altre tappe più significative, quella presso il parco del Gelso, il grande polmone verde della città, nonché quella al Castello Benelli, location suggestiva oggetto negli ultimi anni di una profonda opera di valorizzazione.

Prezioso ancora una volta, il contributo di Fondazione Verdeblu, sotto il profilo organizzativo e quale trait d’union tra pubblico, mondo associativo e sponsor privati. Fondazione che, dopo gli interventi anche del Vice Sindaco Francesco Grassi e dell’Assessore Ivan Monticelli, per voce del Presidente Paolo Borghesi ha evidenziato “l’importanza di eventi come questo, che promuovono consapevolezza ambientale e valorizzazione del territorio.” Risvolti turistico-promozionali colti anche dall’Assessore al Turismo Milena Casali, la quale ha evidenziato come Bellaria Igea Marina “debba e sia in grado di essere ambiziosa, raccogliere le sfide e guardare a quelle opportunità che siano volano per un respiro sempre più internazionale del nostro territorio.”

Prestigioso anche il parterre di istituzioni che hanno inteso patrocinare la corsa di Bellaria Igea Marina a Communities in bloom 2025; tra queste, il Ministero del Turismo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ANCI Emilia Romagna e Camera di Commercio della Romagna Forli-Cesena e Rimini.