OCEANMAN Cattolica 2025, venti atleti paralimpici in gara con i normodotati: sport e mare senza barriere

Dalla vasca al mare aperto, dal gesto atletico alla forza simbolica dell’inclusione. Anche quest’anno, OCEANMAN Cattolica – in programma dal 23 al 25 maggio 2025 – vedrà la partecipazione di almeno 20 atleti paralimpici, protagonisti insieme ai nuotatori normodotati in una delle sfide più affascinanti e inclusive del calendario sportivo.

La competizione, giunta alla sua quinta edizione, non separa, ma unisce. In mare aperto le differenze svaniscono: tutti nuotano, tutti si mettono alla prova, tutti possono vincere. E questo è il cuore di OCEANMAN, dove il livello agonistico convive con lo spirito amatoriale e la voglia di mettersi in gioco, in un evento che è festa, sport e condivisione.

Tra i promotori della presenza paralimpica c’è Ilario Battaglia, delegato regionale FINP Emilia-Romagna: «Parlare di integrazione è riduttivo. Lo sport deve essere accessibile a tutti: chi nuota è un atleta, punto. Manifestazioni come OCEANMAN Cattolica dimostrano che è possibile competere in sicurezza, al proprio livello, senza etichette».

Il nuoto è tra le discipline più amate dagli atleti con disabilità motorie: l’acqua, definita spesso “ambiente ostile”, si trasforma in una risorsa, permettendo il movimento anche in assenza degli arti inferiori e offrendo un senso di libertà che sulla terra è più difficile da ottenere.

E i numeri parlano chiaro: l’Italia paralimpica nel nuoto è una potenza. Ai Giochi di Parigi 2024, il medagliere ha registrato 37 podi (16 ori, 6 argenti, 15 bronzi). È probabile che tra i partecipanti a OCEANMAN 2025 ci siano alcuni di questi campioni, o giovani promesse già pronte a emergere.

«Le Paralimpiadi ci hanno dato visibilità, ma sono le gare accessibili come OCEANMAN a costruire la quotidianità del movimento», aggiunge Battaglia. «Servono impianti e programmi per allenarsi tutto l’anno: molto è stato fatto in Emilia-Romagna, ma il percorso continua».

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito ufficiale. Nelle prossime settimane saranno annunciati ulteriori dettagli e collaborazioni.