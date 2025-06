Oggi a Pesaro: 2 giugno, un viaggio tra cultura e gusto nella Capitale Italiana della Cultura 2024

Pesaro, già Capitale Italiana della Cultura 2024, celebra il 2 giugno con un ricco programma di eventi che uniscono arte, storia e sapori locali. La manifestazione “2 Giugno tra Cultura e Gusto” offre un’esperienza immersiva tra musei, mostre e mercati, valorizzando il patrimonio della città e della regione.

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, Casa Rossini e Palazzo Mosca – Musei Civici aprono le loro porte, permettendo ai visitatori di esplorare la vita e le opere del celebre compositore Gioachino Rossini e le collezioni civiche della città. Nello stesso orario, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, il Museo Nazionale Rossini accoglie gli appassionati con un viaggio nella storia musicale del maestro pesarese.

Per gli amanti dell’arte contemporanea, il Centro Arti Visive Pescheria propone un’apertura speciale dalle 17:00 alle 20:00, mentre Sonosfera® presenta due esperienze uniche: “Raffaelo in Sonosfera” (ore 11:00 e 16:00) e “Frammenti di Estinzione nell’Orologio Climatico” (ore 12:00 e 17:00), offrendo un’immersione sensoriale tra arte e riflessione ecologica. Il Museo Diocesano, invece, sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, con un focus sul patrimonio spirituale della città.

Non mancano i sapori della tradizione: dalle 9:00 alle 24:00, Piazza della Libertà e Lungomare Nazario Sauro ospitano i Mercati Internazionali – Regioni d’Europa, un crocevia di culture con oltre 50 espositori internazionali che presentano prodotti tipici e artigianato da tutta Europa.