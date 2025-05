Oggi San Marino è stato sulla bocca di tutti. Di solito ne sono orgogliosa, oggi molto meno. … di Michela Pelliccioni, consigliere

Tra le tante cose sulle quali la politica dovrà riflettere per i fatti di cronaca degli ultimi giorni, mi soffermo su alcune frasi, già oggetto di condanna, che fanno rabbrividire: “vi faremo saltare in aria”; “abbiamo amici tunisini che vi faranno di tutto”; “noi non vi avvolgeremo le budella attorno al collo, ma vi faremo altro”, con tanto di proiettile infilato in busta. Per l’autore di questa follia violenta (tra le tante che gli sono addebitate) il nostro codice penale prevede una sanzione amministrativa. Condanna: 159 euro. Giusto aumentare le pene per gli animali, ma credo sia venuto il momento di un ragionamento serio anche a tutela degli esseri umani. Questo scempio non è solo ingiuria e diffamazione, ma anche VIOLENZA e la violenza non può essere punita con una sola sanzione amministrativa.

Michela Pelliccioni, consigliere della Repubblica di San Marino