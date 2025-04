Oggi Sophia Loren compie 90 anni. Auguri alla Regina del cinema

Oggi celebriamo il compleanno di una delle più grandi icone del cinema mondiale, Sophia Loren, che compie 90 anni. L’attrice, nota per il suo immenso contributo al cinema italiano e internazionale, ha avuto una carriera straordinaria che l’ha vista vincere numerosi premi, tra cui due Oscar.

Nel 2023 Loren ha affrontato una fase difficile a causa di una caduta avvenuta a settembre 2023 nella sua casa a Ginevra, che le ha causato fratture al femore e all’anca. Dopo un intervento chirurgico d’urgenza, l’attrice ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione, che sta proseguendo con successo.

Il suo manager ha confermato che, sebbene ci vorranno ancora alcuni mesi per una completa guarigione, la leggendaria attrice sta recuperando bene e continua a mostrare la sua forza e determinazione, caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta.

Nonostante le sfide legate alla salute, Loren è stata avvistata a maggio 2024 mentre pranzava con amici a West Hollywood, segno che sta gradualmente tornando alla sua vita sociale. Questo è stato uno dei suoi primi avvistamenti pubblici dopo l’incidente, e l’attrice appariva di buon umore, circondata dall’affetto dei fan.

Sophia Loren rimane un simbolo di eleganza e resilienza, un modello per le generazioni future sia per la sua carriera che per la sua capacità di superare le avversità con grazia e dignità ed oggi compie 90 anni!

Auguri Sophia Loren!