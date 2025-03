OIPA. ORSA JJ4 TRASFERITA IN GERMANIA, LEIDAA E OIPA: “BEN VENGA LA SEMILIBERTÀ, MA PERCHÉ NON IN ROMANIA?»

«Ben venga, per l’orsa JJ4, la condizione di semilibertà che, a quanto pare, otterrà nel “Parco orsi” della Foresta Nera e che le è certamente negata al Casteller. Ci chiediamo soltanto quando il trasferimento potrà aver luogo, dato che il recinto di sicurezza in cui l’orsa sarà ospitata deve ancora essere costruito e che è tuttora in corso la raccolta fondi avviata allo scopo dalla struttura della “Fondazione per gli orsi” tedesca. Né si comprende perché non sia mai stato preso in considerazione il rifugio di Zarnesti in Romania, proposto da Leidaa e Oipa al tavolo tecnico del Ministero dell’Ambiente. La Provincia autonoma di Trento non si è mai degnata di risponderci».

Così Leidaa e Oipa commentano in una nota l’annuncio della “Fondazione per gli orsi” che JJ4 sarà trasferita nell’ Alternativer Wolf-und Bärenpark nel parco nazionale della Foresta nera (Baden-Württemberg).