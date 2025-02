OLIMPIADI. MORRONE (LEGA): ONORE ALLA PUGILE ITALIANA ANGELA CARINI

Roma, 1 ago. “Angela Carini è salita coraggiosamente sul ring olimpionico per battersi contro un’avversaria nata uomo certamente dotata di una fisicità e di una forza impari. Dopo i primi colpi Angela è stata costretta a gettare la spugna. Poi il pianto inginocchiata sul ring. Anni di preparazione, di sacrifici e di speranze cancellati da una deriva ideologica che, in nome di una supposta inclusività che non include ma esclude, sta creando paradossalmente nuove discriminazioni e disparità di trattamento. Angela non ha perso, non si è arresa di fronte a un incontro alla pari ma di fronte al muro del conformismo ideologico. Onore ad Angela”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.