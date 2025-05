OLIMPUS ATLETICA. CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI INDOOR: TAGLIAFERRI VICE-CAMPIONE NEI 400 METRI

Weekend di impegni in diverse manifestazioni per l’Olimpus, che vede ottime performance e soddisfazioni da tutti i campi.

Ai campionati italiani allievi indoor di Ancona la squadra conquista una serie di grandi risultati a partire dal 49:61 sui 400 metri di Valerio Tagliaferri che vale la medaglia d’argento, seguito dalla buona prestazione sul salto triplo di Greta San Martini, 11.34 e decimo posto assoluto.

A Padova Ottimo 2° posto per Francesco Sansovini con il tempo di 6.78 che centra anche il minimo per i campionati italiani assoluti, buoni risultati anche per Delia Bordonaro (8:07 nei 60m e 26:62 nei 200m) e Giulia Sammarini con una misura di 4.77 nel salto in lungo.

Ottime notizie anche da Modena dove Martina Muraccini centra il secondo posto con un 3.42 nel salto con l’asta, seguita da Chiara Marziali con una misura di 2.22; Buona la prova di Anita Selva nei 60h con 11.10, mentre a Forlì Diego Garnaroli conquista un ottimo terzo posto nel giavellotto con la misura di 44.39.