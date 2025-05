Olly e Fedez a Rimini il 20 e 21 giugno. RDS SUMMER FESTIVAL 2025: l’evento musicale più atteso dell’estate svela i primi artisti per città

Il vincitore di Sanremo, Olly, e Fedez sono i primi due nomi dei grandi protagonisti musicali annunciati per la partenza da Rimini dell’RDS SUMMER FESTIVAL 2025.

I due protagonisti del firmamento del cantautorato italiano sono solo i primi nomi di una lunga lista di artisti di primo piano che nelle prossime settimane saranno svelati e che andranno a comporre un cartellone e un cast unico che regalerà alla città una due giorni di musica live con i protagonisti delle classifiche, dei giovani talenti e degli artisti emergenti per l’evento musicale più atteso dell’estate che torna a Rimini, città che aprirà ufficialmente il viaggio musicale di RDS Summer Festival il 20 e 21 giugno in piazzale Fellini.

I primi attesissimi nomi sono stati annunciati questa mattina a Milano nell’ambito della conferenza stampa di presentazione dell’RDS SUMMER FESTIVAL 2025, alla presenza in collegamento del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, insieme agli amministratori delle altre tre tappe del tour.

Rimini darà lo start ufficiale con la prima due giorni di RDS Summer Festival in concomitanza con la Notte Rosa, la grande festa di inizio estate che per l’edizione 2025 coincide con il weekend del solstizio d’estate: Olly è atteso per la prima serata del 20 giugno, mentre Fedez salirà sul palco di piazzale Fellini il 21 giugno. A fare da padroni di casa a Rimini gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS. L’ingresso alla piazza è gratuito e consentito fino a esaurimento posti, per la tappa di Rimini sarà possibile accedere anche senza prenotazione.

“Sarà una grande festa, per un grande avvio dell’estate, in una felice concomitanza con la Notte Rosa – ha detto il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – aspettiamo a Rimini tutti quelli che vorranno festeggiare insieme a noi il Capodanno dell’estate italiana. Rds, radio partner ufficiale dell’estate musicale riminese, tornerà ancora a Rimini dopo il Summer Festival, per l’appuntamento con RDS LOVES RIMINI, la local radio che trasmetterà in diretta dal 4 al 13 luglio da Piazzale Kennedy”

Quest’anno, per la prima volta, il format cresce grazie allo speciale televisivo che permetterà anche al pubblico di casa di vivere l’evento: due speciali dell’RDS Summer Festival saranno Sabato 19 luglio e sabato 26 luglio in prime time su TV8 e Sky Uno e in streaming su NOW.

“Siamo felici di poter incontrare anche quest’anno i nostri ascoltatori in un tour estivo che si prospetta ricco di musica e divertimento. Dopo tre edizioni di grande successo, siamo convinti che anche quest’estate il pubblico ci premierà con il suo calore e con la voglia di stare insieme” commenta Massimiliano Montefusco, AD di RDS. “Lo scorso anno, oltre ai 160.000 spettatori presenti on field, abbiamo realizzato numeri record anche a livello digital con oltre 200M di impression e 6M di interazioni social e quest’anno contiamo di proseguire in questo senso, grazie anche alla partnership con Sky, che ci consentirà di aumentare considerevolmente la total audience dell’evento. Colgo l’occasione, infine, per ringraziare le istituzioni delle località che anche quest’anno hanno confermato la loro presenza -come Rimini e Senigallia- e alle new entry, rappresentate da Monopoli ed Olbia, che hanno creduto nel progetto”.

Comune di Rimini