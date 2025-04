Oltre 2000 visitatori e 300 esemplari di gatti da tutta Italia: grande successo per l’Esposizione Internazionale Felina a Bellaria Igea Marina

Bellaria Igea Marina saluta la mostra internazionale felina “Un Gatto Per Amico” che, il 21 e 22 settembre, ha portato al Palacongressi di via Uso 1 sui 300 gatti tra i più belli e provenienti da tutta Italia. Dalle razze più conosciute a quelle più rare, sono stati valutati da una Giuria di specialisti che ha decretato i vincitori per i vari titoli. I gatti che nelle giornate espositive hanno totalizzato il maggior punteggio sono stati: per la sezione adulti, l’Orientale a pelo corto Starlight Grace di Jelena Ivanovic da Roma; sezione neutri, l’Exotic shorthair Best Wishes Dolcenera di Monica Giuntini da Uzzano (PT); per la sezione cuccioli l’Higland Straight, Precious Paws Luke di Patrizia Manzi da Lanciano (CH). Insieme a loro, tanti altri esemplari sono stati premiati per le proprie qualità da una Giuria di esperti.

L’Expo, sotto l’egida di ENFI- Ente nazionale Felino tecnica italiana ha riscosso grande soddisfazione da parte degli organizzatori, accogliendo oltre 2000 presenze tra ospiti e visitatori appassionati del mondo felino, che hanno potuto ammirare le centinaia di esemplari di gatti in mostra, visitare gli stand presenti in Fiera e conoscere importanti realtà come l’Associazione “Felix e Co”, che ha sensibilizzato il pubblico sulla disabilità felina, insegnando ad amare anche i gatti meno fortunati.

Il Palcongressi bellariese ha ricreato un ambiente totalmente dedicato al mondo felino con stand di oggettistica, mangimi e accessori per gatti oltre ad un’area dove coccolare gli amici felini, molto apprezzata dai bambini ma non solo. Proprio ai bambini è stata poi dedicata una mostra artistica, alla quale hanno partecipato una trentina di piccoli artisti dai 4 agli 11 anni con i loro disegni raffiguranti i gatti. Si sono distinti con le loro opere: Astra Dilorenzo e Anna Lisi di 4 anni; Eleonora Corvini di 5 anni; Arturo Ghetti 6 anni; Greta Botteghi, 7 anni; Alissa D’Ambrosio, 8 anni; Letizia Tonti 9 anni; Gaia Del Vecchio e Michelle Prezzi di 11 anni.

Gli amici felini sono stati protagonisti assoluti anche della coeva mostra fotografica alla quale si sono aggiudicati i primi posti: Letizia Savini 1° classificata con la foto del gatto “Edgar”; 2° classificato Giordano Agarri con “Gino”; 3° classificata Arianna Falconi con “Blu”; a seguire al 4° posto Milena Di Nella con “Mirtilla” e 5° Angela Lucchi con “Schrodinger”. I Gatti sono stati inoltre soggetti non solo pittorici e fotografici ma hanno posato anche per la videocamera infatti, ad aggiudicarsi la vittoria al concorso video sono stati: Giordano Agarri con “Gino” ed Arianna Falconi con “Blu e Gin”.

«La nostra organizzazione è soddisfatta di aver portato “Un Gatto per Amico” a Bellaria Igea Marina.» Conclude l’organizzatrice Elena Bongi. «Il pubblico ha risposto con entusiasmo ad ha apprezzato le nostre iniziative; confidiamo di poter tornare il prossimo anno con un’esposizione molto più grande e tante attività per tutti!»