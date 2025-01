Oltre 22mila presenze a Santarcangelo per le iniziative del “Natale nei Luoghi dell’Anima”

I quasi 10mila visitatori al presepe meccanico allestito presso la Casamatta, 4mila in più rispetto allo scorso anno, sono il simbolo del successo delle iniziative santarcangiolesi per le festività appena concluse. Un’attrattività che si basa soprattutto su un calendario di eventi creato con il contributo di numerose realtà del territorio – prime fra tutte l’Amministrazione comunale, FoCuS, la Pro Loco, Città Viva e la Consulta del volontariato – che ha richiamato nel complesso oltre 22mila persone.

I dati dell’ufficio turistico: tra i numeri più significativi, quasi 10mila persone hanno visitato il presepe meccanico allestito nella grotta di piazza Balacchi con turisti provenienti da ogni regione d’Italia – comprese Calabria, Sicilia, Sardegna, Trentino – e dall’estero, con Paesi come Madagascar, Malta, Germania, Spagna, Svezia, Ungheria, Russia, Francia, Venezuela, Ucraina, Stati Uniti, Brasile, Costa Rica, Colombia, Argentina e Grecia. Oltre un migliaio i partecipanti alle visite guidate organizzate dalla Pro Loco nel periodo natalizio, a cui si aggiungono circa 1.500 richieste d’informazioni. Positivo anche il bilancio delle strutture ricettive, che hanno registrato il tutto esaurito per il Capodanno e una buona affluenza per tutto il periodo natalizio.

Anche “Luoghi dell’Anima”, il festival dedicato a Tonino Guerra che ha dato il nome al calendario delle festività, ha visto un’ottima partecipazione, sfiorando le 4mila presenze in una sola settimana, con ospiti di altissimo livello come Matteo Garrone e Giovanni Veronesi.

Superano le mille presenze in due settimane anche gli istituti culturali gestiti da FoCuS: tra le iniziative più apprezzate, la mostra “Lineare” di Graziano Spinosi e Marco Neri al Musas e le due esposizioni degli artisti santarcangiolesi Dario Beltrambini e Francesco Maestri nella galleria Baldini della biblioteca, che nel periodo delle festività ha organizzato anche laboratori, presentazioni di libri, gruppi di lettura e incontri.

Quasi mille euro il ricavato delle tombole organizzate dalla Consulta del Volontariato, che andranno a finanziare e sostenere iniziative destinate al sociale, mentre oltre 200 giocattoli sono stati donati dai cittadini santarcangiolesi all’emporio solidale: i volontari del gruppo CiViVo hanno poi provveduto a distribuirli ai nuclei familiari più fragili nel corso delle festività. Tra le iniziative più rilevanti, la prima edizione della Marcia per la Pace e il Premio per la pace assegnato da EducAid a Roberto Scaini, medico impegnato in missioni in aree di conflitto, con la partecipazione di un centinaio di persone. Altrettanto importante, l’iniziativa “La vigilia insieme”, che ha creato un momento di condivisione delle festività natalizie offrendo colazione e aperitivo.

Per quanto riguarda Città Viva, è stata particolarmente apprezzata da turisti, residenti ed esercenti la nuova illuminazione del centro commerciale naturale che, insieme alla collaborazione con il festival “Luoghi dell’Anima” ha rappresentato la principale novità da cui partire il prossimo anno con proposte ancora più originali e innovative.

“Anche quest’anno le festività sono state un momento di grande partecipazione e condivisione all’interno della città, con la straordinaria partenza innescata dal festival ‘Luoghi dell’Anima’ che ha dato il titolo e il tema portante al cartellone delle iniziative santarcangiolesi” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “Il format vincente che unisce eventi sociali, culturali e turistici, compreso un Capodanno con oltre 7mila persone in piazza, ha dato ancora una volta risposta alla voglia dei santarcangiolesi di incontrarsi nelle piazze e nei luoghi di ritrovo, con presenze sempre significative sia per gli eventi più rilevanti che per quelli più intimi”.

Comune di Santarcangelo