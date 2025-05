Olympia accoglie il Comitato Fair Play di San Marino: valori olimpici, inclusione e riconoscimenti internazionali

Una rappresentanza del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) ha preso parte, dal 16 al 20 maggio, all’intenso programma di eventi e celebrazioni ospitati nell’Antica Olympia, cuore simbolico dello spirito olimpico. La delegazione, composta dal presidente Gian Battista Silvagni, dalla vicepresidente Maria Rita Morganti e dai membri Riccardo Venturini e Patrizia Levorato, ha partecipato al 30° Congresso dell’European Fair Play Movement (EFPM), che quest’anno ha ruotato attorno al tema: “Fair Play Education to Foster Inclusion in Sport”.

Il Congresso ha visto la presenza di numerosi relatori internazionali che hanno approfondito il ruolo del fair play come strumento educativo per promuovere l’inclusione nello sport, raccogliendo l’attenzione e la condivisione dei delegati presenti da tutta Europa.

Tra i momenti salienti, la cerimonia di premiazione dei Fair Play Awards EFPM 2025, che ha celebrato atleti, dirigenti e realtà distintesi per i valori etici nello sport, e la toccante commemorazione della Giornata Mondiale Fair Play ONU. Quest’ultima si è svolta presso il monumento dedicato a Pierre de Coubertin, dove riposa il cuore del fondatore dei Giochi Olimpici moderni, simbolo del legame profondo tra sport e valori umani universali.

Nel corso dell’Assemblea Generale Elettiva per il rinnovo delle cariche del movimento EFPM per il triennio 2025-2028, è stato riconfermato alla presidenza il belga Philippe Housiaux, affiancato da un nuovo Comitato Esecutivo composto da otto membri in rappresentanza di vari Paesi europei.

Altro momento di grande rilievo è stata la cerimonia presso il Comune di Olympia, ufficialmente proclamata Capitale Mondiale del Passaporto Internazionale Fair Play. In questa occasione, a tutti i partecipanti è stato simbolicamente consegnato il “San Marino International Fair Play Passport”, alla presenza dell’assessore allo sport della città greca e del promotore dell’iniziativa, il professor Gennaro Testa.

La delegazione sammarinese ha avuto l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti di numerosi comitati Fair Play nazionali, ospiti istituzionali e accademici, tra cui il direttore dell’Accademia Olimpica di Grecia, Denise Panagopoulou, rafforzando così il proprio ruolo nel panorama internazionale della promozione dei valori sportivi.

Il CNSFP conferma così l’impegno di San Marino nel diffondere, dentro e fuori dai confini nazionali, una cultura sportiva fondata su rispetto, lealtà e inclusione.