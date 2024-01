Bellaria Igea-Marina, 9 gennaio 2024 – Omaggio a Italo Calvino al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina (Rn) durante la “Classica stagione”, celebrando il centenario della nascita dell’autore (15 ottobre 1923).

Sabato 13 gennaio alle ore 21, Peppe Servillo, voce degli Avion Travel, e Cristiano Califano alla chitarra, saliranno sul palcoscenico del Teatro Astra per interpretare MARCOVALDO, uno dei personaggi più celebri della letteratura italiana creato da Calvino. Lo spettacolo, prodotto da Aida StudioProduzioni e curato da Elena Marazzita, mescolerà musica e parole, offrendo una riflessione sul rapporto tra uomo e natura.

Servillo, poliedrico attore, compositore e sceneggiatore, regalerà al pubblico una selezione di novelle calviniane, creando un mix di comicità e malinconia, secondo la sua personale “operazione drammaturgica”. Le avventure di Marcovaldo, pubblicate per la prima volta a puntate su L’Unità negli anni ’60, sono caratterizzate da una prosa raffinata e semplice allo stesso tempo, che rappresenta una critica alla civiltà industriale e un’idea di ritorno al passato, sebbene appaiano come favole per ragazzi.

Le storie di Marcovaldo invitano gli spettatori ad affrontare le sfide quotidiane con fantasia e immaginazione, mostrando la dimensione di un eroe tragicomico che mostra come sia possibile cercare segni e occasioni per trovare la felicità in ogni momento della giornata.