Omaggio di San Marino a Pierre de Coubertin e all’olimpismo. Cerimonia CIPPO commemorativo

Lo sport, dunque, come strumento di pace e come legame tra i popoli. La ricorrenza viene celebrata ogni anno in tutto il mondo, in memoria della data di inizio dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna del 6 aprile 1896, Cerimonia di apertura, che si sono svolti ad Atene, Grecia. Scopo della celebrazione è contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo storico svolto dallo sport nel perseguire sviluppo, pace, parità di genere e integrazione sociale..