Omicidio a Rimini, parla il figlio di Pierina Paganelli

Per la prima volta dopo l’omicidio di Pierina Paganelli parla suo figlio Giuliano Saponi mentre si trova ricoverato all’ospedale Sol et Salus, in convalescenza dopo essere finito in coma lo scorso 7 maggio. Saponi parla attraverso le telecamere di “Pomeriggio Cinque” condotto da Myrta Merlino, in onda su Canale 5. “La mia mamma era qui tutti i giorni. Può immaginare quanto era preziosa. Tutti i giorni ce l’avevo qui. Mi dispiace che non possa aggiungere altro. Avrò sempre quel pensiero, quel ricordo”.

Gli viene chiesto inoltre se, a suo avviso, ci sia un legame tra l’omicidio della mamma e il suo incidente dal quale si è salvato dopo aver lottato tra la vita e la morte in condizioni disperate al “Bufalini” di Cesena. Le sue parole raccolte dall’inviata di Mediaset Ilaria Dalle Palle sono: “Io sono ancora ricoverato. Si può immaginare come sto, mi sto riprendendo anche grazie a questa fisioterapia che sto facendo”. Ora tanti stanno pensando che quello che è successo a lei non sia un caso. Magari la persona che ha fatto male a lei potrebbe… “Non lo sappiamo – ha detto Giuliano Saponi in televisione -. Non si sa. Le forze dell’ordine lo appureranno, di quello che indagano, – lì c’è la Procura con cui ho già parlato – sono ottime persone e ne verranno a capo sicuramente”.

Lo scorso 7 maggio Saponi era stato trovato in fin di vita in via Coriano. Secondo i suoi legali: “Le gravissime lesioni riportate dal ciclista al volto ed al cranio sono incompatibili con una caduta accidentale e fanno pensare ad un urto con un veicolo che procedeva ad elevata velocità o ad una feroce aggressione”.