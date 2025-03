Omicidio Paganelli: al via l’incidente probatorio di Manuela Bianchi presso il tribunale di Rimini

Questa mattina, alle 10, è iniziato al tribunale di Rimini l’incidente probatorio di Manuela Bianchi, coinvolta nel processo relativo all’omicidio di Pierina Paganelli. La donna è stata convocata dal giudice per le indagini preliminari per fornire chiarimenti sul ritrovamento del cadavere della vittima e su altre circostanze legate al caso.

Manuela Bianchi, nuora della Paganelli, si trova a dover rispondere a un’ampia serie di domande da parte della procura, degli avvocati della difesa e delle parti civili. Le dichiarazioni della Bianchi sono particolarmente attese dopo che, di recente, ha modificato la sua versione dei fatti riguardo al rinvenimento del corpo. Inizialmente, aveva affermato di essere stata lei a scoprire il cadavere, ma in una recente dichiarazione ha indicato di essere stata avvisata da Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio, attualmente in carcere, il quale le avrebbe fornito istruzioni su come comportarsi.

L’incidente probatorio ha lo scopo di raccogliere e formalizzare le dichiarazioni di Bianchi, mentre l’udienza si svolge a porte chiuse. La pressione sulle sue risposte è alta, anche in considerazione di una lettera inviata dai figli di Pierina, che l’hanno esortata a condividere la verità completa. È prevista una lunga giornata di interrogatori, che potrebbe estendersi su più sessioni, data la complessità e la quantità delle domande da affrontare.