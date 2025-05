Omicidio Paganelli: Louis Dassilva lascia l’ospedale di Rimini e rientra in cella

Louis Dassilva, detenuto dal luglio 2024 per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stato dimesso oggi dall’ospedale Infermi di Rimini, dove era stato ricoverato dal primo maggio a causa delle conseguenze dello sciopero della fame e della sete intrapreso in carcere. Prima di rientrare in cella questa mattina, Dassilva ha ricevuto la visita dei suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, che hanno riferito di averlo trovato in miglioramento dal punto di vista fisico, ma ancora sotto pressione a livello psicologico. Non si esclude che il detenuto possa riprendere lo sciopero della fame, azione adottata come forma di protesta per sostenere la propria innocenza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condizione del detenuto e sulle modalità di tutela della salute in situazioni di protesta estrema.