Omicidio villa Pamphili, identificate madre e figlia: bimba aveva 11 mesi

Si chiamava Anastasia Trofimova la donna trovata morta lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili a Roma, a poca distanza dal corpo della figlia. Nata in Russia a Omsk, la 28enne risulta arrivata a Malta nel settembre 2023 utilizzando un passaporto – come spiega una nota della procura di Roma – con il nominativo di Anastasia Trofimova. All’identificazione, nell’ambito delle indagini per il duplice omicidio, si è arrivati grazie alla collaborazione dell’Fbi e delle autorità maltesi.

Presso l’ambasciata statunitense a Malta era stata avviata la pratica di registrazione della bambina con il nominativo di Andromeda Ford, nata a Malta il 14/06/2024. “La comparazione delle impronte della vittima con quelle riportate sul passaporto consentirà di acquisire definitiva certezza in merito alla identificazione” si legge nella nota.

Una donna a ‘Chi l’ha visto?’: “E’ mia figlia Anastasia”

“E’ mia figlia Anastasia”. Tramite una telespettatrice, ‘Chi l’ha visto?’ era riuscito nel frattempo a contattare una donna in Russia che ha affermato di essere la madre della giovane trovata morta. La donna ha raccontato che la figlia era andata a studiare inglese a Malta, dove ha conosciuto Rexal Ford, che l’aveva sentita l’ultima volta in videochiamata il 27 maggio. Poi una mail del 2 giugno, nella quale la ragazza diceva di avere dei problemi con il suo compagno ma che stavano cercando di risolverli.