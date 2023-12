Ondata di furti in diverse zone residenziali a Cesena: ladri in azione già dal tardo pomeriggio.

Diverse aree residenziali hanno subito un’ondata di furti, con ladri che operano già dal tardo pomeriggio, senza attendere la notte. Dopo gli episodi a Calisese, dove i furti sono stati catturati dalle telecamere di sicurezza, l’attenzione si è spostata su Borello.

La zona di via Gallo è stata colpita pesantemente. Due abitazioni di imprenditori sono state prese di mira: in una, i malviventi hanno saccheggiato preziosi dopo essersi introdotti scardinando una finestra; nell’altra, la presenza dei vicini ha probabilmente interrotto l’azione dei ladri, che sono riusciti a rubare solo un anello in oro.

Lo stesso gruppo di ladri sembra poi aver mirato a un condominio situato lungo la stessa via, riuscendo a introdursi in alcune abitazioni nonostante la resistenza di porte e finestre. Qui, hanno condotto ricerche minuziose, spostando anche armadi alla ricerca di casseforti o nascondigli.

Alla fine si sono spostati nella zona tra via Stornite e via Colombarona, dove hanno tentato di entrare in un’altra casa. Sono stati però probabilmente disturbati dal rumore di alcuni adolescenti al piano di sotto, decidendo così di desistere. Il tentativo di furto è stato scoperto solo al ritorno dei proprietari.