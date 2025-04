Operazione antidegrado della Polizia Locale di Ravenna presso l’Ex Silos Granari del Candiano

Ravenna, 19 giugno 2024. Personale della Polizia Locale di Ravenna è intervenuto, nei giorni scorsi, presso lo stabilimento in stato di abbandono “Ex Silos Granari del Candiano”, in via Manfredi, accertando l’occupazione abusiva del medesimo da parte di più soggetti.

Nello specifico gli agenti hanno rintracciato, all’interno dell’area, due persone: una donna, italiana, e un uomo di origini gambiane, entrambi noti agli operatori, i quali sono stati denunciati in concorso, per occupazione ed invasione di terreni, ed allontanati.

Una più approfondita ispezione, all’interno dell’immobile, ha permesso di rinvenire e recuperare un motociclo, risultato oggetto di furto, sottratto al proprietario appena dieci giorni prima, che è stato immediatamente restituito.