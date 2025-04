Operazione antidroga lungo l’Autosole: arrestato un 58enne della provincia di Rimini

Durante un’operazione di pattugliamento lungo l’Autosole, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord hanno fermato un’autovettura per un controllo di routine. Alla guida si trovava un uomo di 58 anni, originario della provincia di Rimini. Il controllo ha rivelato circostanze sospette, spingendo i poliziotti a condurre un’ispezione approfondita del veicolo.

Nel telaio dell’auto, sotto i sedili, è stato scoperto un doppio fondo che nascondeva due panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 2 chilogrammi, confermato anche dal narcotest effettuato sul posto. Le indagini sono proseguite con una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, condotta in collaborazione con la Squadra Mobile di Rimini. Qui sono stati trovati ulteriori 36 grammi di cocaina.

Tutta la droga è stata sequestrata e, successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto dell’uomo, disponendo la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura della Repubblica. L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.