Operazione contro lo spaccio: denunciato un 50enne a Gambettola

I carabinieri della Stazione di Gambettola hanno riportato alla luce un caso di presunto spaccio di sostanze stupefacenti, denunciando un 50enne già noto agli archivi delle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto martedì pomeriggio, quando i militari hanno notato l’uomo mentre cedeva una dose di cocaina a un assuntore della zona in cambio di 50 euro.

Fermato immediatamente dai carabinieri, il 50enne è stato perquisito. Durante l’operazione, sono stati trovati un grammo di cocaina nelle sue tasche e 200 euro in contante, sospettati di essere il provento dello spaccio. Un’ulteriore perquisizione dell’abitazione del soggetto ha portato al rinvenimento di 15 grammi di marijuana, custodita in un confezionamento. Al termine delle procedure legali, la sostanza e il denaro sono stati sequestrati e l’individuo è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.