Operazione della Guardia Costiera a Cesenatico: sequestrate vongole non tracciate

Nella giornata di ieri, la Guardia Costiera ha scoperto un deposito illegale di vongole in prossimità del Cimitero di Cesenatico, unitamente a un furgone utilizzato per il trasporto di molluschi. Durante le indagini, gli agenti hanno rinvenuto 179 sacchi di prodotto ittico privi di etichettatura e di informazioni sulla provenienza, portando al sequestro dell’intero lotto.

Successivamente, è stata effettuata un’ispezione sul furgone, che ha rivelato ulteriori 68 sacchi di vongole anch’essi sprovvisti di documentazione adeguata. Le analisi hanno confermato che il carico apparteneva a un’attività di pesca non autorizzata. Di conseguenza, è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.500 euro al responsabile, suddivisa tra 2.000 euro per pesca abusiva e 1.500 euro per trasporto di prodotto ittico non tracciato.

I 247 sacchi di vongole sequestrati, per un totale di 2.570 chilogrammi, sono stati trasferiti al mercato ittico di Cesenatico. La successiva verifica da parte del personale della locale ASL ha certificato l’idoneità al consumo umano di 700 kg di molluschi, che saranno venduti in asta pubblica, con il ricavato destinato allo Stato. Gli altri 1.870 kg, ritenuti non idonei, saranno invece liberati in mare, essendo ancora vivi.