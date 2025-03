Operazione della Polizia Locale di Rimini: liberato edificio occupato abusivamente

Nella notte, la Polizia Locale di Rimini ha concluso un’operazione mirata a liberare un immobile occupato illegalmente. L’iniziativa è iniziata nel pomeriggio di lunedì, a seguito della segnalazione del proprietario dell’edificio situato nei pressi della rotatoria delle Befane, il quale aveva denunciato la presenza di intrusi all’interno della struttura abbandonata.

Durante un primo intervento, gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana, coadiuvati da unità cinofile, hanno accertato la presenza di persone che avevano allestito giacigli di fortuna con materassi e vari oggetti. Un secondo accesso, effettuato nella notte, ha portato all’identificazione di due individui: uno di loro era nascosto all’interno dell’immobile, mentre l’altro si trovava all’esterno.

Dopo le operazioni di identificazione, uno dei due è stato denunciato per invasione di terreni o edifici altrui, come previsto dall’articolo 633 del Codice Penale. Al termine dell’operazione, la Polizia Locale, insieme al proprietario, ha avviato le attività di pulizia e ripristino dell’area, programmando anche il rifacimento delle chiusure violate per prevenire future occupazioni.