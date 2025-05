Operazione “Stolen II”: smantellata banda di ladri di auto a Cerignola, 25 persone arrestate

Una vasta operazione condotta dalla polizia di Trani ha portato all’arresto di 25 persone coinvolte in un’organizzazione criminale dedita ai furti di autovetture a Cerignola. L’indagine, denominata “Stolen II”, ha rivelato un sistema ben organizzato, capace di sottrarre fino a sette veicoli in una sola notte, con attività che si estendeva dalla sottrazione dei mezzi alla loro smontatura e vendita dei pezzi sul mercato illecito.

Secondo quanto emerso, il gruppo criminale gestiva l’intera filiera del traffico di auto rubate, coinvolgendo anche operazioni di riciclaggio e ricettazione. Le misure cautelari sono state disposte dal gip del Tribunale di Trani e hanno colpito tutti i residenti a Cerignola, considerati responsabili di associazione a delinquere finalizzata a furti e reati connessi.

L’attività investigativa si è conclusa con un’azione delle forze dell’ordine in uno dei depositi utilizzati dalla banda. Durante l’irruzione, alcuni componenti hanno tentato di scappare a bordo di un’auto, travolgendo una volante della polizia e causando il ferimento di quattro agenti, trasportati in ospedale. L’episodio ha messo in evidenza la pericolosità del gruppo, che operava con metodi violenti e organizzati.