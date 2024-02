Operazione “Ultimo Brindisi” della Guardia di Finanza di Catania, coinvolta una società di San Marino

Una società sammarinese è coinvolta nell’operazione della Guardia di Finanza di Catania chiamata “Ultimo brindisi”, che ha portato all’arresto di 10 persone e al sequestro di 30 milioni di euro di beni. L’organizzazione smantellata avrebbe illecitamente commercializzato bevande in Italia evadendo l’Iva. L’inchiesta, durata due anni, ha scoperto un gruppo criminale con base operativa in un deposito di Belpasso, in provincia di Catania, che avrebbe realizzato un volume d’affari superiore a cento milioni di euro. Sono stati contestati anche l’acquisto senza Iva di merci falsamente destinate all’estero e il mancato versamento dell’imposta sugli acquisti provenienti da San Marino.