Operazioni di controllo e sicurezza della Polizia Locale di Rimini nel weekend 

Rimini, 2023 — Nel fine settimana, la Polizia Locale di Rimini ha intensificato le attività di controllo sul territorio, concentrandosi in particolare sulle zone turistiche più frequentate, come Marina Centro, i viali delle Regine, Miramare e il lungomare nord. L’obiettivo principale è stato garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti illeciti, con una presenza capillare di pattuglie in diverse modalità, tra auto, moto e a piedi.

Durante le giornate di venerdì, sabato e domenica, sono stati impiegati fino a 20 equipaggi in turni variabili, con particolare attenzione nelle ore pomeridiane e serali, quando aumenta il volume di persone e veicoli. Tra le attività svolte, i posti di controllo stradale hanno portato al ritiro di 10 patenti di guida per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, di cui 5 per violazioni penali e 5 per infrazioni di carattere amministrativo. Quattro patenti sono state ritirate anche a neopatentati, con un sequestro di uno dei veicoli coinvolti.

Altre operazioni hanno riguardato l’allontanamento di “pallinari” e venditori abusivi di merce, che sono stati messi in fuga grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie. Sono stati inoltre svolti nove servizi di viabilità per mantenere il flusso del traffico, tra cui l’assistenza in un incidente a Rivazzurra, dove un camper guidato da un conducente con un tasso alcolemico di 1,47 g/l ha danneggiato un sottopasso ferroviario, provocando la chiusura temporanea di via dei Martiri.

Tra le novità, l’impiego di sei vetture “Citroen C3” a basse emissioni, recentemente introdotte nel parco auto della Polizia Locale. Questi veicoli, più sostenibili e dotati di attrezzature specializzate, sono stati utilizzati per garantire l’efficacia delle operazioni di controllo e sicurezza in diverse zone della città.

L’attività di monitoraggio e controllo proseguirà con l’obiettivo di mantenere elevati standard di sicurezza durante il periodo estivo, con attenzione particolare alla prevenzione di incidenti e comportamenti irregolari.