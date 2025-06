Ore di apprensione a Montescudo: dodicenne si allontana, ritrovato in serata

Un pomeriggio di apprensione ha attraversato oggi le comunità di Montescudo e Montecolombo, in provincia di Rimini, per l’allontanamento di un ragazzino di 12 anni. Il giovane sarebbe uscito intorno alle 13 e da quel momento non avrebbe dato più notizie, destando la preoccupazione dei familiari.

Lanciato l’allarme, le prime ricerche sono partite rapidamente, con il coinvolgimento di parenti, amici e conoscenti. Sui social sono comparsi numerosi appelli alla condivisione, che hanno contribuito a diffondere la notizia in tutta la zona. Secondo alcune testimonianze, si sarebbe anche alzato in volo un elicottero per perlustrare l’area, a conferma della serietà con cui è stato affrontato l’episodio.

Nel tardo pomeriggio, il sollievo: il ragazzo è stato ritrovato e sta bene. Le circostanze esatte del suo allontanamento non sono state rese note, ma l’allarme è rientrato.

Resta il sollievo di una comunità che, pur senza mobilitazioni ufficiali su larga scala, ha saputo attivarsi con prontezza, dimostrando quanto conti la collaborazione nei momenti di emergenza. ?