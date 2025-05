Orrore a Roma, taglia la testa al cane e si scaglia contro poliziotti: arrestato

Uccide, smembra un cane e si scaglia contro la polizia chiamata da alcuni cittadini. E’ successo ieri mattina a Roma, nei pressi di via di Rocca Cencia. I poliziotti sono stati allertati da alcuni passanti che avevano riferito di aver visto un uomo che stava tagliando la testa a un cane. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti e del commissariato Casilino.

Alla vista della polizia, l’uomo, un 40enne del Gambia, ha lanciato la carcassa dell’animale contro gli agenti cercando rifugio in casa. Non riuscendo a entrare nell’abitazione, ha divelto la porta e l’ha scagliata contro i poliziotti che per fermare l’uomo hanno dovuto usare il taser . E’ stato arrestato per lesioni e minaccia a pubblico ufficiale.