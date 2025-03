Ospedale di Novafeltria: in fase di installazione colonnine per la ricarica di autoveicoli

Non sappiamo se l’Ausl della Romagna , abbia rispettato l’obbligo di installare colonnine di ricarica per autovetture elettriche ( D.L. n. 48 del 2020 , D.Lgs 257/2016 ed altri ) che prevede, entro il 1° gennaio 2025 l’installazione di almeno una colonnina di ricarica (D.Lgs 257/2016) in ogni parcheggio o se sia stata una iniziativa lodevole , certo è che è una gran bella sorpresa vedere che presso l’Ospedale di Novafeltria , nel parcheggio retrostante il vecchio pronto soccorso , siano state installate 4 colonnine per la ricarica contemporanea di 8 autoveicoli .

Speriamo che l’esempio venga seguito anche dall’Amministrazione Comunale che dal 2018 ha in animo di dotare anche i parcheggi cittadini di analoghe infrastrutture che oltre a incentivare l’acquisto e l’uso di autovetture non inquinanti sono funzionali al richiamo di un turismo qualificato e non costituiscono un onere per le casse comunali.

Novafeltria 24 Marzo 2025 Il Presidente

Livio Cursi