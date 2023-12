Ospedale di Rimini: nasce il nuovo Day Hospital oncologico-pediatrico

La realizzazione del nuovo Day Hospital oncologico-pediatrico nel Corpo nord, scala D 1° piano dell’ospedale, si estenderà nei locali precedentemente occupati da altri servizi sanitari. Questa espansione aumenterà la superficie complessiva di 350mq, permettendo di offrire un’assistenza ancora più completa ai bambini ammalati di tumore e alle loro famiglie. L’obiettivo principale del progetto è quello di creare uno spazio accogliente e funzionale per i bambini in trattamento, tenendo in considerazione anche l’umanizzazione come aspetto distintivo.

Il nuovo day hospital includerà sale di attesa e svago, dove gli arredi e le pareti interagiranno direttamente con i bambini. I suoi elementi di design si ispireranno al bosco, creando un’atmosfera rilassante e piacevole. Un altro aspetto significativo del progetto è la disposizione delle stanze di degenza, che sarà progettata come un percorso intervallato da casette, in modo da facilitare l’orientamento all’interno del reparto pediatrico.

L’obiettivo finale è quello di creare un ambiente che faccia sentire il bambino e la sua famiglia accolti e a loro agio, offrendo tutte le comodità necessarie. La struttura includerà n.3 camere di degenza con un totale di 6 posti letto, n.6 ambulatori specialistici, n.1 locale svago per i bambini in cura, n.1 locale attesa con reception/segreteria, n.1 locale infermieri, n.1 medicheria e i locali di supporto (depositi, archivio, servizi igienici).

Questo progetto è stato concepito e sviluppato tenendo conto delle esigenze specifiche del reparto, al fine di offrire una struttura sanitaria adeguata che possa far sentire i pazienti pediatrici “a casa”.