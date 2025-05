Osservazione della volta celeste e trekking alla scoperta dei luoghi sacri della Valmarecchia. Due appuntamenti da non perdere questo fine settimana a Poggio Torriana

Poggio Torriana. Venerdì 19 e domenica 21 luglio l’Osservatorio Naturalistico della Valmarecchia organizza due appuntamenti da non perdere alla scoperta del territorio e della volta celeste.

Venerdì 19 luglio alle ore 20.30 è in programma “L’argento della notte”, una serata dedicata all’osservazione della volta celeste, per scoprire e riconoscere assieme le principali costellazioni del cielo estivo ed osservare alcuni oggetti del profondo cielo al telescopio, in compagnia dell’Associazione Astronomica del Rubicone.

Domenica 21 luglio alle ore 10 è prevista l’escursione “I luoghi sacri della Valmarecchia”. Un’escursione nell’oasi di Montebello alla scoperta dei suoi luoghi sacri accompagnati dalla guida ambientale Chiara Berton (lunghezza 8 km). Segue piccola merenda per tutti e dalle ore 16 è prevista l’apertura del Museo del Miele (presso Borgo di Montebello, via Castello) con “il giardino delle api”, un laboratorio per bambini alla scoperta del mondo delle api.

Per l’escursione di domenica 21 luglio si consiglia di portare con sé una coperta per sedersi sul prato, pranzo al sacco e antizanzare.

Tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso.

Biglietti: intero € 2,50, ridotto € 2,10 (bambini da 6 a 14 anni di età, over 65, gruppi di minimo 15 persone, scolaresche), gratuito per bambini da 0 a 5 anni, disabili e accompagnatori.

Per info e prenotazioni:

0544 995671