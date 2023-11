Ottimi numeri per l’aeroporto di Rimini-San Marino. Tasso di riempimento dall’inizio dell’anno dell’85%. Lituania e Polonia i voli più gettonati

Airiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, ha reso noto che al 31 ottobre, il totale dei passeggeri che hanno utilizzato l’aeroporto di Rimini in Romagna è stato di 269.526, di cui 1.956 provenienti dall’aviazione generale. Il tasso di riempimento (LF: load factor) complessivo dall’inizio dell’anno è stato dell’84,8%. Nei voli di linea, il picco si è registrato con la rotta per Kaunas (Lituania), con circa 352 passeggeri a volo e un LF del 93,2% dall’inizio della Summer Season. Seguono le rotte per Varsavia e Cracovia in Polonia, con LF rispettivamente del 92,4% e del 91,2%. Per quanto riguarda i voli charter, la rotta per Riga con Airbaltic ha registrato un LF del 67,7% nei mesi di luglio e agosto, con un totale di 20 voli.