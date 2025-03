Ottimi risultati a Bagnoli di Sopra in provincia di Padova per il Pattinaggio San Marino.

Si è chiusa la seconda tappa del Campionato Nazionale MSP che si è tenuta nel fine settimana del 17-18 febbraio, a Bagnoli di Sopra in provincia di Padova. Sono dodici le atlete che sono partite da San Marino per gareggiare nella tensostruttura degli impianti comunali. I risultati non si sono fatti attendere. Al loro debutto stagionale: Anna Battistini, andata in panico in prova pista, si è riscattata eseguendo tutto correttamente senza sbagliare nulla; Martina Maggiore, sicura di sè sulle note della musica di Conga, non ha sbagliato nulla, solo una piccola titubanza nella serie di passi; Viola Tribunale, molto più sicura dello scorso anno ha portato a casa un ottimo risultato; Nina Saporiti, seppur presa dall’emozione, ha portato a termine correttamente i suoi esercizi con qualche errore nella struttura. Hanno confermato la loro preparazione Agata Righi, veloce e fluida coprendo con maestria l’unica imperfezione sul finale; Michaela Romana Righi, che ha mostrato una forte emozione nell’esecuzione del suo disco; Chiara Battistini, rispetto allo scorso anno si è mostrata molto più sicura eseguendo tutto correttamente tranne che in una catena di passi; Greta Tura, nella sua seconda gara fuori territorio, seppur con un piccolo errore tecnico, ha mostrato la differenza dalle competizioni precedenti; Evelyn Quercia, anche se mostra ancora incertezze per aver iniziato a pattinare soltanto lo scorso anno, è stata fenomenale e sta facendo passi da gigante mostrando un’ottima presenza in pista. Infine hanno eseguito tutto correttamente: Elisa Benedettini, Eleonora Castelli, Pierini Sarah. Di seguito i risultati ottenuti:

1° posto

Benedettini Elisa

2° posto

Righi Michaela Romana

Maggiore Martina

3° posto

Righi Agata

Battistini Anna

4° posto

Tribunale Viola

Quercia Evelyn

5° posto

Battistini Chiara

11° posto

Tura Greta

13° posto

Saporiti Nina

14° posto

Pierini Sarah

23° posto

Castelli Eleonora