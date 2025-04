Padiglione di Media World in fiamme al Romagna Shopping Valley di Savignano Mare. La causa un corto circuito, nessun ferito

Questa mattina, intorno alle 10.30, si è verificato un incendio al Media World all’interno del Romagna Shopping Valley di Savignano Mare. Un corto circuito in un padiglione dedicato agli aspirapolvere ha causato la formazione di una densa coltre di fumo, che ha immediatamente attivato l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il padiglione è stato evacuato prontamente, con addetti e clienti che sono stati condotti all’esterno in sicurezza. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente non ci sono state persone ferite o intossicate. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e adesso è in corso la pulizia dei locali.

L’esercizio riaprirà al pubblico nelle prossime ore, una volta completate le operazioni di pulizia necessarie.