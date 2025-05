Padre fa nascere il figlio in videochiamata con i medici

Il piccolo Nathan aveva fretta di nascere e non ha aspettato nemmeno l’arrivo dell’ambulanza: e così, a Cento (Ferrara) è stato Michele, il padre, a far nascere il bambino, guidato in videochiamata dai medici dell’ospedale di Bentivoglio (Bologna).

Nathan è nato martedì notte e lui e la mamma Elisa stanno bene.

La storia a lieto fine la racconta l’edizione ferrarese del Resto del Carlino: quando, nella notte Elisa si è svegliata in preda alle contrazioni, ha capito che non c’era tempo da perdere.

All’arrivo dell’ambulanza, intorno alle quattro notte, il piccolo era già in braccio alla madre.

“Mia moglie mi ha svegliato solo quando le contrazioni erano insopportabili – racconta il neopapà al giornale – ma il bambino era pronto a uscire, basti pensare che ho iniziato le manovre alle 3.36 e alle 3.41 Nathan era già nato. I medici mi hanno detto di sdraiare mia moglie e posizionare il cuscino sotto di lei. Ho inserito la mano per accertarmi che il bimbo non avesse il cordone ombelicale attorno al collo, poi ho aiutato mia moglie a farlo uscire. Avevo la nausea, ma grazie alle indicazioni dei medici sono stato in grado di far nascere mio figlio. E quando ho capito che mia moglie e il bambino erano in buone condizioni di salute mi sono rasserenato”.

Ansa