Palermo, vende show ‘hard’ online e prende reddito cittadinanza: indagata

Percepiva il reddito di cittadinanza e intanto vendeva online esibizioni hard. Per questo nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Termini Imerese ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di una quarantenne, residente nella provincia palermitana, indagata per indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. L’indagine ha permesso di accertare che la donna avrebbe omesso di comunicare rilevanti variazioni della propria situazione economica, occultando redditi derivanti da attività di esibizionismo erotico svolte in rete. Le indagini hanno infatti messo in luce un articolato sistema di guadagno illecito, fondato su prestazioni erotiche effettuate in diretta streaming, nonché sulla diffusione a pagamento di contenuti foto e video autoprodotti di natura pornografica.

Secondo quanto emerso, la donna risultava iscritta a una piattaforma online a contenuto esplicitamente pornografico, attraverso la quale veniva contattata da utenti disposti a corrisponderle somme di denaro in cambio delle sue esibizioni e dei materiali prodotti. I relativi proventi, mai dichiarati, le avrebbero consentito di continuare a percepire il sussidio statale in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L’attività ha consentito di ricostruire nel dettaglio il modus operandi e l’ammontare dei profitti ottenuti, quantificati in oltre 17.000 euro incassati nell’arco di circa due anni.

LaPresse