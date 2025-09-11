Palio della voga Città di Ravenna, sesta edizione: 13 settembre, ore 20, Darsena di città

RAVENNA,10 Settembre 2025 – Si terrà sabato 13 settembre 2025, dalle ore 20.00, la sesta edizione del “Palio della Voga Città di Ravenna”, la suggestiva competizione a colpi di remi , in cui si sfidano i bagnini di salvataggio, che illuminerà quest’anno le acque della Darsena di Città. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal comitato composto da ASD ENDAS Mauro Dutto e Società di Salvamento 1871 – Sezione di Ravenna, con la collaborazione di “Cooperativa Spiagge Ravenna” e il patrocinio e contributo del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.

Dopo le edizioni tenutesi a Marina di Ravenna, il Palio fa un significativo spostamento nel cuore storico della Ravenna: la Darsena di Città, in via Arrigo Boldrini. Una scelta non casuale, ma voluta per ridare centralità e valorizzare uno degli antichi luoghi identitari di Ravenna, un bacino d’acqua storicamente dedicato alle attività marinare e cittadine, che grazie a iniziative come questa riprende il suo ruolo di polo di aggregazione e di vivacità.

Le acque della Darsena si trasformeranno in un palcoscenico unico, dove equipaggi i bagnini di salvataggio provenienti da tutta la costa romagnola e ferrarese, si sfideranno in una competizione emozionante, rievocando le antiche tradizioni remiere della Romagna.

Andrea Vasi ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di assistere alla sesta edizione di un Palio che è ormai un appuntamento fisso e molto atteso per la città. Portare l’evento alla Darsena di Città è per noi una missione: vogliamo restituire questo spazio straordinario alla comunità, facendolo vivere attraverso lo sport e la tradizione. Un ringraziamento sentito va alla Cooperativa Bagnini di Ravenna, per la fondamentale collaborazione operativa, all’Amministrazione Comunale per il supporto costante e a tutti gli sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. Invitiamo tutti i ravennati e i turisti a venire ad assistere a uno spettacolo unico, che unisce sport, storia e bellezza, ma che da anche valore al lavoro dei Bagnini di salvataggio che durante tutta la stagione hanno vegliato sul benessere e la salvaguardia dei turisti sulle nostre spiagge.

Il Palio della Voga è più di una semplice gara ; è un momento di condivisione che unisce appassionati, curiosi e famiglie in una serata all’insegna del sano agonismo e della scoperta delle tradizioni locali.

Per informazioni e possibile seguire le pagine social di ENDAS Ravenna e Società di Salvamento – Sezione di Ravenna.

ASD ENDAS MAURO DUTTO SOCIETA’ NAZ. SALVAMENTO RAVENNA