Panathlon Club: San Marino ospita il Tour de France  

Giovedì 23 maggio, alla presenza di numerosissimi Soci ed ospiti, ha avuto luogo la mensile conviviale del Panathlon Club San Marino questa volta dedicata al ciclismo, in particolare al passaggio a San Marino della prima tappa del prossimo Tour de France e la sempre più apprezzata gara d’epoca “La Titanica”. Introdotti dal Cerimoniere del Club, Sara Giusti, a relazionare sui questi importanti eventi erano presenti il Presidente della Federazione Sammarinese Ciclismo, Valter Baldiserra, accompagnato dal CT della nazionale sammarinese di ciclismo Maurizio Tura. Era presente, inoltre, quale graditissima ospite la Presidente del Soroptimist Club di San Marino l’amica Isabella Maria Gumpert.

Per la prima volta nella storia del Tour de France una tappa, la prima, transiterà per la nostra Repubblica. Il prossimo 29 giugno la prima tappa del Tour partirà da Firenze con traguardo finale a Rimini; l’attraversamento della Repubblica inizierà dal Castello di Chiesanuova e dopo avere superato il Gran Premio della Montagna di San Marino Città proseguirà verso la Superstrada e terminerà a Rimini. Baldiserra ha sottolineato il fortissimo impegno messo in campo dalla sua Federazione, supportato dalle istituzioni, per far sì che l’eccezionale evento (trasmesso da tutte le televisioni mondiali) risulti un successo mediatico importante per il nostro Paese e per il nostro movimento ciclistico. Non sono stati pochi gli ostacoli superati ma tutto sta procedendo nel giusto modo per dare a tutti gli appassionati di ciclismo l’opportunità di vivere una giornata sportiva storica. Andrea Ugolini ha poi illustrato a grandi linee la Ciclostorica di San Marino “La Titanica” (www.latitanica.org) che si svolgerà nei giorni 15 e 16 giugno prossimi e che sta riscuotendo sempre maggiore successo tra gli appassionati di questo tipo di eventi ciclistici.

Il Presidente del Panathlon Club, Claudio Muccioli, dopo avere rammentato ai Soci presenti l’approssimarsi dell’Assemblea Internazionale del Panathlon (che si svolgerà ad Agrigento dal 14 al 16 giugno p.v.) e dove il nostro Club sarà rappresentato dal Consigliere Internazionale Marino Albani, ha ringraziato di cuore gli ospiti per avere accettato l’invito e per la loro competente e coinvolgente testimonianza.

San Marino, 26/05/2024

