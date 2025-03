Pane burro e burattini torna a Coriano con il doppio di eventi. Sei appuntamenti estivi, si parte da Mulazzano il 13 giugno con “I Burattini di Flavio in “La baldoria delle teste di legno”

Coriano,11 giugno 2024 – Quest’anno “Pane burro e burattini” raddoppia e arriva in tutte le frazioni di Coriano. Il festival diffuso del teatro d’animazione con burattini, marionette a filo e clown organizzato dalla associazione Arcipelago Ragazzi e dalla Compagnia Fratelli di Taglia con il patrocinio del comune di Coriano, partirà giovedì 13 giugno. Sei gli appuntamenti in programma fino al 22 agosto disseminati tra Coriano capoluogo, Mulazzano, Ospedaletto, Passano, Cerasolo e S. Andrea in Besanigo.

“Gli spettacoli di burattini rappresentano un appuntamento radicato sul territorio – afferma l’assessore agli Eventi, Anna Pazzaglia – e permettono di conoscere un mondo affascinante e divertente. Questa estate abbiamo esteso a più frazioni la rassegna dedicata a bambini e famiglie con l’obiettivo di dare più occasioni possibili di svago e serenità. A breve comunicheremo il calendario degli eventi corianesi, da giugno a settembre, per un’estate da trascorrere nelle nostre splendide colline ad una manciata di chilometri dalla costa”.

Si inizia giovedì 13 giugno da Mulazzano, nel piazzale della Chiesa, con I Burattini di Flavio in LA BALDORIA DELLE TESTE DI LEGNO con uno spettacolo di burattini della tradizione, a guanto in baracca e il burattinaio più giovane della rassegna.

Mercoledì 26 giugno ad Ospedaletto, nel parco della chiesa, sarà la volta di Francesco Bellelli con LE MARIONETTE DI BELLELLI. Uno spettacolo di marionette in cui il burattinaio bolognese presenterà tutte le sue produzioni di marionette in un festival di gag e storielle divertenti.

Sabato 6 luglio al Castello Malatestiano andrà in scena l’appuntamento di punta della rassegna 2024 per lo speciale Notte Rosa conTomate Clown in TOMATE EN LA STRADA.

Direttamente dall’Argentina arriverà a Coriano Victor Alvaros meglio conosciuto come Tomate Clown che vanta più di 30 anni di risate e applausi in 26 paesi in tutto il mondo. Dal 1992 soffia e dà vita ad una serie di personaggi e gag comiche con i palloncini.

Venerdì 26 luglio nella frazione di Passano la Comp. Tieffeù nel Piazzale della Chiesa via Flaminia Conca si esibirà con I SEGRETI DEL BOSCO, spettacolo di burattini a guanto in baracca.

Si prosegue Mercoledì 7 agosto a Cerasolo nel parco della chiesa con LaGrù Teatro e MENGONE E IL MOSTRO DELLA CANTINA, con protagonista la maschera marchigiana Ottocentesca di Mengone Torcicolli.

Si conclude a S. Andrea in Besanigo, nel parco della chiesa, con il sesto appuntamento in calendario giovedì 22 agosto Burattinificio Mangiafoco in L’ORCO NEL FAGIOLO con l’unica burattinaia donna di tutta la rassegna Margherita di Burattinificio mangiafuoco.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero con inizio alle ore 21.30.

Pro Loco Coriano offrirà a fine spettacolo a tutti i bambini una merenda.

Comune di Coriano