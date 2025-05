Panico al bar Nettuno di Rimini: Uomo minaccia i presenti con un coccio di bottiglia

RIMINI – Momenti di paura ieri a mezzogiorno al bar ristorante Nettuno, situato in piazzale Kennedy. Un uomo di circa 45 anni, visibilmente alterato, ha fatto irruzione nel locale gridando minacce e brandendo un coccio di bottiglia. Testimoni raccontano che, tra il panico generale, una famiglia con bambini piccoli è fuggita, mentre altri clienti si sono rifugiati dietro il bancone per cercare di mettersi in salvo.

Immediato l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a calmare l’uomo e a portarlo in ospedale per ricevere assistenza. Secondo alcune fonti, l’individuo avrebbe già avuto comportamenti simili in passato, avendo compiuto un’azione analoga lo scorso anno. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo ulteriori indagini, ma non risultano interventi da parte dell’autorità giudiziaria. Si apprende che l’uomo aveva lavorato nel locale per un breve periodo e che il motivo del suo comportamento potrebbe essere legato a una richiesta di denaro nei confronti del gestore.