Paolini (FDI): “Riccione sta morendo, cultura e turismo a zero e i flop proseguono, olivetani in testa”

“Poveri noi, come siamo messi. Apprendiamo dalla stampa della fine ingloriosa del Parco degli Olivetani, tagliato fuori da tutto e da tutti. Anche dal cinema visto che Giometti stesso ammette esplicitamente il trasferimento della rassegna di spettacoli nella vicina Gradara. Restiamo basiti per le spiegazioni che la Angelini tenta di dare all’ennesima beffa per una Riccione ormai abbandonata a se stessa, senza un assessore alla cultura e al turismo e con un capo di gabinetto del sindaco che si permette di fare e disfare a suo piacimento. Senza il minimo controllo, si badi bene, e con i pieni poteri che gli sono stati riconosciuti alla faccia di un esecutivo che ormai è divenuto uno sparuto drappello di assessori che muovono la testa al volere del primo cittadino e dei suoi compagni di poltrona ben pagati e… piegati.

Siamo altresì sorpresi, per non dire poco convinti, dei numeri sul turismo che la Angelini ha strombazzato a piè sospinto. Qui non c’è nessuno se si fa esclusione dei fine settimana che ovunque, in questo periodo estivo, fanno registrare la calata dall’entroterra dei tanti che cercano refrigerio e divertimento al mare. Dal lunedì al giovedì è un mortorio, ma non lo diciamo noi soltanto. Basta andare a sentire i commercianti, gli operatori, chi vive di turismo e si interroga sul perché l’assessore che dovrebbe rappresentarli è una statuina muta e poco incline al confronto.

La verità, unica e indiscutibile, è che siamo alla deriva: sul turismo, sulla cultura, sugli spettacoli, sugli eventi. Questa amministrazione in poco tempo ha stravolto la città, le ripetute ed improvvise uscite pubbliche del sindaco stanno a testimoniare che si cerca disperatamente di fornire pezze d’appoggio a chi li ha votati e che vede con i propri occhi quello che vediamo tutti: una città spenta, mal governata, senza idee e senza sviluppo. Affidata agli amici degli amici, ovviamente con tessera o contratti gestiti da un partito come il Pd che noi riporteremo presto e bene a casa”.

Stefano Paolini capogruppo

e cooordinatore Fdi Riccione

Diirettivo Fdi Riccione